الصحة تتحدث عن فاعلية العقاقير المستخدمة بعلاج المصابين بكورونا وتحدد شرطاً للحكم عليها

2020/07/25 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تحدث مدير الصحة العامة في وزارة الصحة عبد الامير الحلفي، السبت (25 تموز 2020)، عن فاعلية العلاجات...





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