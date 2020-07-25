أمل بلا نهاية - حوا بطواش

2020/07/25 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حوا_بطواش على شاطئ البحر الذي لم يزَل محبّبًا على قلبي رغم فراق السّنين، أمشي والبحر هادئ الموج، والشمس تتأهّب لطلوعها من مخبئها، وقوارب الصيد الصغيرة تذكّرني بالماضي الجميل.



منظرٌ يكمُن فيه الصّمت والشّوق لملامح حبيب لن يعود.ما فات لا يعود ولكنه يبقى يرافقنا في أعماقنا، ولا يترك أبدا وجداننا.



أحسّ أحيانا أنني لا أريده أن يتركني، ذلك الألم الذي بتُّ أجد فيه اللذة.



أريده أن يبقى هناك يذكّرني أنني يوما ما ......





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