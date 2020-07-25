ائتلاف نواب المحافظات المحررة يصدر توضيحا بشأن استبعاد النائب محمد اقبال

2020/07/25 | 22:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنفى ائتلاف نواب المحافظات المحررة، اليوم السبت، استبعاد النائب محمد اقبال من الائتلاف واتهامه بالفساد.وقال في بيان ان "ماتناقلته الصفحات المغرضة والمأجورة حول استبعاد النائب محمد اقبال من الائتلاف واتهامه بالفساد، غير صحيحة، وان ذلك جاء نتيجة امتعاض البعض من مواقفه الوطنية وتصديه للمفسدين".واكد اننا "اسسنا هذا الائتلاف ومعنا محمد اقبال لمحاربة الفاسدين والتصدي للمشاريع المشبوهة".واضاف ان "استهداف نوابنا من قبل المفلسين والمفسدين وما تقوم به هذه الصفحات المأجورة من عمليات تشويه وتسقيط يقف خلفها خصوماً سياسيين فقدوا مصداقيتهم امام ابناء الشعب العراقي".وتابع وأننا "اذا ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا نؤكد على كل الوكالات والقنوات الفضائية ان تستقي أخبارها من مصادر حقيقية ومعلومة وليس من كتابات ملصقة الغاية منها اثارة الفتنة ونشر الفوضى".

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