إيران تلاحق امريكا قضائيا بسبب حادث اعتراض الطائرة فوق سوريا

2020/07/25 | 22:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن مسؤولون إيرانيون أن بلادهم تنوي ملاحقة الولايات المتحدة قضائيا بسبب حادث “تحرش” مقاتلتين أمريكيتين بطائرة ركاب إيرانية أثناء تحليقها فوق سوريا الخميس الماضي.ووجه المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، برقية إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أشار فيها إلى أن التصرفات الأمريكية خلال الحادث تمثل “عملا إرهابيا وانتهاكا سافرا للقوانين الدولية ومعاهدتي شيكاغو ومونتريال”، مشددا على ضرورة مقاضاة الولايات المتحدة “قانونيا وسياسيا وحقوقيا على الصعيدين الوطني والدولي باستخدام مختلف السبل وبشكل جاد”.وأشار منتظري بهذا الصدد إلى ضرورة أن تتخذ منظمة الطيران المدني الإيراني وشركة “ماهان” مالكة الطائرة على وجه السرعة “خطوات فاعلة على صعيد تنفيذ ملحقي 13 و17 لمعاهدة شيكاغو والتعاون مع الحكومة السورية ومجلس الوكالة الدولية للطيران المدني”، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات القانونية وفق المواد 3 و44 و54 و55 و84 و85 لمعاهدة شيكاغو.

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