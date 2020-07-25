واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين عراقيين: قتلة الهاشمي على صلة بميليشيا مدعومة ايرانيا

2020/07/25 | 22:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلط تقرير اعدته صحيفة واشنطن بوست الاميركية، الضوء على تفاصيل وتداعيات مقتل الخبير الامني العراقي هشام الهاشمي.

واوضح التقرير ان مسؤولين عراقيين صرحوا، وعلى الرغم من عدم تحديد هوية قتلة الهاشمي ، بأن المجرمين على صلة بإحدى الميليشيات المدعومة من إيران، مبينا ان بعض الجماعات المتحالفة مع إيران متهمة بمواصلة العمل خارج القانون في العراق، حسب قول الصحيفة.

واضاف التقرير نقلا عن أحد كبار خبراء الأمن في البلاد ، والذي يبحث في الأعمال الداخلية لكل من تنظيم داعش الارهابي، ومختلف الميليشيات المدعومة من إيران، قوله ان مقتل الهاشمي يمكن أن يفسر بأنه إجراء وقائي من قبل الجهة المنفذة، بهدف إضعاف يد الحكومة في المستقبل.

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