2020/07/25 | 22:22 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسميا.. الـ"فيفا" يرسل خاطبا للدول العربية بشأن كأس العرب 2021 في قطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/25 | 22:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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