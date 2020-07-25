 مدير شباب ورياضة البصرة يصدر توضيحاً بشأن انهيار الجملون الرياضي

2020/07/25 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ البصرة اصدر مدير دائرة شباب ورياضة محافظة البصرة، صادق الكناني، توضيحاً بشان انهيار الجملون الرياضي ففي المحفظة اليوم السبت.وقال الكناني في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/، إنه “في الوقت الذي نعزي اهالي الضحايا من اخوتنا العمال البسطاء الذين فارقوا الحياة نتيجة انهيار المبنى التجاري لاحد المقاولين البصريين والشفاء العاجل للجرحى، أود الرد على اللغط […]

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