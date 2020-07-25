تحذيرات من اصابة البدناء بفيروس كورونا

2020/07/25 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذر تقرير لهيئة الصحة العامة في إنجلترا، اليوم السبت ٢٥ يوليو، الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو الزيادة في الوزن، معرضون أكثر من غيرهم لخطر الوفاة أو الاعتلال الشديد، وذلك في حال إصابتهم بمرض كوفيد-19، وفقا لما جاء بسكاي نيوز.وذكرت هيئة الصحة العامة أن البيانات أظهرت أن من يتراوح لديهم مؤشر كتلة […]

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