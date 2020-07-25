2020/07/25 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف نواب المحافظات المحررة ينفي استبعاد النائب محمد اقبال واتهامه بالفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/25 | 22:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف نواب المحافظات المحررة ينفي استبعاد النائب محمد اقبال واتهامه بالفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف نواب المحافظات المحررة ينفي استبعاد النائب محمد اقبال واتهامه بالفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).