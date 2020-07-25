2020/07/25 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى أئتلاف المحافظات المحررة، اليوم السبت، استبعاد النائب محمد اقبال الصيدلي من الائتلاف واتهامه بالفساد.وقال الائتلاف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ائتلاف نواب المحافظات المحررة، ينفي ماتناقلته الصفحات المغرضة والمأجورة حول استبعاد الدكتور محمد اقبال من الائتلاف واتهامه بالفساد”، مبينة ان “ذلك جاء نتيجة امتعاض البعض من مواقفه الوطنية وتصديه للمفسدين”.واضاف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أئتلاف المحافظات المحررة ينفي استبعاد الصيدلي و اتهامه بالفساد وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أئتلاف المحافظات المحررة ينفي استبعاد الصيدلي و اتهامه بالفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أئتلاف المحافظات المحررة ينفي استبعاد الصيدلي و اتهامه بالفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).