نادي الحسين يُرحل مجموعة من اللاعبين الشباب إلى الفريق الأول

2020/07/25 | 22:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد في أولى خطوات إدارة نادي الحسين الرياضي لدعم الفريق الأول بالنادي تأهبا إلى الدوري التأهيلي المؤهل إلى الدوري الممتاز لكرة القدم، تم ترحيل مجموعة من لاعبي الفريق الشبابي إلى الفريق الأول في خطوة تسعى من خلالها الإدارة وبالاتفاق مع المدرب علي وهاب بالاعتماد على اللاعبين الشباب في الدوري التأهيلي.وقال امين سر النادي […]

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