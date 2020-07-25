تعاريف ومفاهيم أهم قضايا المسألة القومية (1) - عبدالله تركماني

2020/07/25 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني الأمة: ظاهرة تاريخية، يمكن تجريدها على شكل عاملين محسوسين: طبيعي- بشري (الأرض وجماعة من البشر)، وثقافي (اللغة- الثقافة)، إضافة إلى عامل الصيرورة التاريخية التي تتحدد بالتطور الاقتصادي - الاجتماعي- السياسي.



وهذه العوامل الثلاثة أساس معظم النظريات في الأمة، بغض النظر عن اهتمام كل نظرية بعامل من هذه العوامل، واعتباره العامل الأساسي في تكوين الأمة.فما هي إذن" المجموعة من البشر" التي تشكل الأمة؟ إن ......





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