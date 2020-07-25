حوار مجلة أمارجي العراقية مع الشاعرة المصرية فاطمة ناعوت - فاطمة ناعوت

2020/07/25 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت حوار مجلة أمارجي العراقية مع الشاعرة فاطمة ناعوتحاورتها: كريمة الربيعيتحلمُ بعالم لا ظلُم فيه ولا ظلام.



لكنّها لا تملُّ من الشِّعر..



ولا الشعرُ يملُّ منها.



جاءت فاطمة ناعوت إلى "واحة الشعر" من "حقل" الهندسة المعمارية ثم ألقت بنفسها في معترك الأدب والترجمات والفكر والنقد الثقافي والمجتمعي وقضايا العدالة والمواطنة.



وأجادت فنون المصارعة الفكرية الرصينة في ملعب قضايا التنوير، وراح ......





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