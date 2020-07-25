رسميا.. الـ”فيفا” يرسل خطابا للدول العربية بشأن كأس العرب 2021

2020/07/25 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، خطابا رسميا للاتحادات العربية الـ22 للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 المنتظر إقامتها في قطر، قبل كأس العالم 2022 بعام واحد.ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، على موقع “تويتر”، جاء فيه، أن “هذا الحدث الخاص والمميز، سيكون له أثر بارز في كرة القدم […]

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