الحشد يحبط هجوم العظيم بالكامل ويقتل أحد الإرهابيين المهاجمين

2020/07/25 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت هيأة الحشد الشعبي ،اليوم السبت، احباط هجوم العظيم بالكامل وقتل احد الارهابيين المهاجمين.وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة (بغداد اليوم)، ان " قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي انهت عملية التعرض الفاشلة التي نفذتها فلول تنظيم “داعش” الإرهابي شمال غرب ديالى بمقتل أحد الإرهابيين المهاجمين".

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وقال الحشد في بيان انه " تصدت قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي، السبت، لهجوم عنيف شنه فلول تنظيم “داعش” الإر

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