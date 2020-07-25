وزير الشباب والرياضة يكشف عن اسباب زيارته للنجف.. ويضع مؤشرات على الشركة المنفذة لملعب المحافظة

2020/07/25 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان زيارته اليوم السبت (25-7-2020)، لملعب النجف الدولي اشرت ملاحظات عدة واستفسارات تم توجيهها الى الشركة المنفذة للمشروع والتأكيد على اعمال الصيانة الضرورية ليتم بعدها استلام المنشأ بصورة تامة من الجهات المعنية.





واضاف درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم):" ابلغنا الشركة المنفذة للمشروع بضرورة تكثيف جهودها والاسراع بانجاز الملاحظات التي تم تأشيرها من قبلنا، وابرزها نظافة الملعب، ومقاعد المتفرجين، ومنطقة كبار الشخصيات الـvip، والاعتناء بالإنهاءات لجميع الاعمال المدنية والكهربائية والصحية فضلاً عن المحافظة على المقاعد من الظروف الجوية المختلفة بتغليفها، وكذلك الاهتمام بمنطقة كبار الشخصيات من ناحية الخدمات، إضافةً الى اللمسات المعمارية في مدخل الملعب بشكل يحاكي حضارة المدينة وعراقتها، ولا بد من الاهتمام اكثر بأرضية الملعب، مع ضرورة اكمال جميع الملاحظات ضمن مدة الصيانة لغرض استلام المشروع من قبل جميع الاطراف المعنية".

وكان وزير الشباب والرياضة قد زار اليوم السبت والتقى محافظها لؤي الياسري في مكتب المحافظة.

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