2020/07/25 | 23:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. صحفي مصاب بكورونا يناشد لإرسال الاوكسجين الى مستشفى الصدر في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/25 | 23:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. صحفي مصاب بكورونا يناشد لإرسال الاوكسجين الى مستشفى الصدر في النجف) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. صحفي مصاب بكورونا يناشد لإرسال الاوكسجين الى مستشفى الصدر في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).