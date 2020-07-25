طقس العراق.. درجات حرارة

2020/07/25 | 23:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتشير توقعات الطقس، إلى استمرار موجة الرطوبة في مناطق جنوب البلاد حتى يوم الإثنين المقبل.وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي، في إيضاح، إن "موجة الرطوبة مستمرة في مناطق الجنوب وتنتهي مؤقتاً في يوم الاثنين بعد تحول الرياح إلى شمالية غربية لتعود مجدداً خلال يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية ومتقلبة الاتجاه خصوصاً مناطق جنوب شرق البلاد وتستمر حتى يوم الخميس لتعود الرياح الشمالية الغربية، بينما تكون الرياح شمالية غربية في باقي المناطق خلال تلك الفترة".وأضاف، "أما درجات الحرارة، فستشهد ارتفاعاًَ أكثر خلال الأيام القادمة، وقد تتجاوز فيها درجات الحرارة 50° درجة مئوية في مناطق الجنوب وتصل إلى 50° في المناطق الوسطى ونهاية الأربعين في مناطق الشمال والمنطقة الغربية لتنخفض درجات الحرارة قليلاً الجمعة القادمة".وتابع، "كذلك متوقع استمرار تواجد السحب على مناطق متفرقة من البلاد وفرصة تشكل سحب رعدية مستمرة معنا في بعض مناطق البلاد خلال يوم غد ويوم الأثنين، لكن كتوقعات مبدئية ربما يتركز تشكل السحب على بادية المثنى والنجف والديوانية، وحسب توفر العناصر الجوية".الخريطة المرفقة توضح درجات الحرارة خلال يوم غد.

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