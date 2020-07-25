مقتل 3 ارهابيين على يد الحشد الشعبي في هجوم الميتة بديالى

2020/07/25 | 23:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن الناطق الاعلامي لمحور ديالى في الحشد الشعبي، صادق الحسيني، السبت، مقتل 3 ارهابيين على يد الحشد الشعبي خلال هجوم الميتة بديالى.وقال الحسيني لـ /المعلومة/، ان “قوات الحشد الشعبي تمكنت من قتل 3 من ارهابيي داعش واصابة خلال التصدي لهجوم داعش الارهابي على نقطة مرابطة في منطقة الميتة ضمن حاوي العظيم قرب […]

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