تعرف على مواصفات هاتف نوكيا القادم

2020/07/25 | 23:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشر الموقع الإلكتروني لمركز ” TENAA” بعض التسريبات التي تكشف عددا من مواصفات الهاتف المنافس الذي ستطرحه نوكيا العام الجاري.وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد الذي يحمل الرمز TA-1258 سيحصل على هيكل بأبعاد (159.6/77.5/8.5 ) ملم ، سيكون محميا على الأغلب من الماء والغبار وفق أحدث المعايير العالمية.كما من المفترض أن يزود […]

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