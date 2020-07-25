العراق.. الحشد يتصدى لهجوم داعشي عنيف شمال غرب ديالى

2020/07/25 | 23:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، السبت، عن صد هجوم عنيف لـ"داعش" في قضاء العظيم شمال غرب ديالى....

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