2020/07/26 | 00:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية.. تغريم 16 شخصاً لمحاولتهم دخول الحج دون تصريح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/26 | 00:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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