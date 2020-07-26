2020/07/26 | 00:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يقطعون طريق مطار النجف احتجاجا على تردي الكهرباء (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/26 | 00:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقطعون طريق مطار النجف احتجاجا على تردي الكهرباء (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يقطعون طريق مطار النجف احتجاجا على تردي الكهرباء (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).