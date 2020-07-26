هُن وآليات وليس (وليات) - بثينة تروس

2020/07/26 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بثينة_تروس يحق للعقل الجمعي، السلفي، أن ينشر مفارقاته، ويرفع حناجر الجهل بالاعتراض علي تعيين سيدتين ولاة هن د.



آمنة محمد المكي لمنطقة نهر النيل، ود.



أمال محمد عز الدين لولاية الشمالية، وذلك في البدء لان الحكومة الانتقالية التي أتت بها ثورة الحرية والعدالة والسلام، لا تزال تسمي حكامها الاداريين ( ولاة)! مما شجع علي شد المعركة، من معركة كفاءة، وأستحقاق دستوري، ومؤهلات علمية وادارية، تؤهل المرأة لمناصفة ال ......





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