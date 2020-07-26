الدليمي :العراق في الطريق الخطأ لخلوه من المشاريع السياسية الوطنية الحقيقية

2020/07/26 | 00:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقال عضو مجلس النواب السابق كامل الدليمي ، السبت ، ان العراق يخلوا من المشاريع السياسية الوطنية ما يجعله في الطريق الخطأ .وذكر الدليمي في تغريدة بـ " تويتر" عندما يخلو العراق من مشروع سياسي وطني يختزل اغلب المشاريع الطائفية في بودقة واحدة ليُمثل وجه العراق الناصع ، حينها نتَيَّقن ان العراق في الطريق الخطأوحديث الساسة عن الوطن والوطنية محض أفتراء وكذب وتدليس".

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