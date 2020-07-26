فارس كمال نظمي بين الكتلة التاريخية والمأزق الشكسبيري - جلال الصباغ

2020/07/26 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ نشر أستاذ علم النفس السياسي فارس نظمي مقالا تحت عنوان(حكومة الكاظمي بين استنساخ الماضي وترميم المستقبل..!) يشرح فيها تصوراته حول سياسة حكومة الكاظمي، باديا المقال بمجموعة من التساؤلات ، ومختصر هذه التساؤلات هو هل أن حكومة الكاظمي نابعة وممثلة لانتفاضة أكتوبر؟ أم هي وسيلة النظام للخلاص من ضغط الانتفاضة عن طريق التسويف المستخدم تجنبا لإسقاط النظام، ومختتما إياه بتساؤلات أخرى من نفس النمط فيقول "إلى ......





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