2020/07/26 | 09:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أسعار الدولار والذهب في الأسواق المحلية لليوم الأحد.اسعار الدولار والذهب في العراق اليوم الاحد ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠( اسعار الدولار اليوم )بغداد ( بيع : 124000 / شراء : 123000 )الشمال&كردستان ( بيع :124500 / شراء : 123500 )الجنوب ( بيع : 124000 / شراء : 123000)الغربية ( بيع : 124250 / شراء : 123250 ) ( اسعار الذهب اليوم )مثقال عيار 24 ( بيع : 378,251 / شراء : 378,251 )مثقال خليجي عيار 21 ( بيع : 331,251 / شراء : 325,251 )مثقال عراقي عيار 21 ( بيع : 316,501 / شراء : 310,501 ￼)*علماً ان كل مثقال ( ٥ غرام ) .

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