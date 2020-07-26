بالصور.. متظاهرون يقطعون الطريق بين سوق الشيوخ والناصرية

2020/07/26 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية من ثلاثة محاور في محافظة ديالى لتأمين عودة النازحين وخلق بيئة آمنة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "شرعت اليوم الاحد 26 تموز 2020 القطعات العسك

بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت هيأة الحشد الشعبي ،اليوم السبت، احباط هجوم العظيم بالكامل وقتل احد الارهابيين المهاجمين.

وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة (بغداد اليوم)، ان " قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي انهت عملية التعرض الفاشلة التي نف

بغداد اليوم- متابعة

دعا الأمين العام لحزب الحق، أحمد المساري، السبت، 25 تموز، 2020، لتسليم الملف الأمني الخاص بمنطقة الطارمية إلى اهاليها، مؤكدا أن هذه الخطوة اذا تحققت فلن يأتي لبغداد على اثرها سوى الهواء البارد.

وقال المساري في لقاء متلفز تاب

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