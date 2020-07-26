2020/07/26 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الأحد (26 تموز 2020)، قرب إطلاق خمسة الآف قرض لدعم المشاريع الصغيرة الخاصة بالباحثين عن العمل..وقال وزير العمل عادل الركابي في تصريح صحفي، إن "القروض ستطلق في عموم محافظات البلاد وبما يسهم في تنمية المشاريع الصغيرة في البلاد".واضاف ان "وزارته تتجه الى تنفيذ برنامج للنهوض بواقع الاسر ممن هي دون خط الفقر بغية شمولها برواتب شبكة الحماية الاجتماعية من خلال اللجان الميدانية التي تزور المناطق الفقيرة.وافصح الركابي بهذا الشأن عن شمول 2000 أسرة من محافظة المثنى ممن هي دون خط الفقر برواتب الشبكة،" مشيرا الى ان "الزيارات الميدانية التي تنفذها اللجان المختصة بالوزارة الى المحافظات، تتم بالتنسيق مع وزارة التخطيط للوصول الى الاسر الفقيرة لضمان شمولها برواتب شبكة الحماية".في سياق اخر اكد وزير العمل تكثيف دوام موظفي الوزارة على مدار 24 ساعة لإكمال شمول اكبر عدد ممكن من المتقدمين على منحة الطوارئ، التي يفترض ان توزع فور اكمال مقاطعة البيانات الخاصة بالمتقدمين.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

حمل النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد خلف، وزارة الكهرباء مسؤولية التردي الواضح في تجهيز الطاقة الكهربائية لابناء البصرة مؤكدا ان الوزارة بمختلف مفاصلها من التخطيط الى شبكات النقل الى الدائرة الفنية و التوزيع في مقر ال

بغاد اليوم- النجف

نفى محافظ النجف، لؤي الياسري، السبت، 25 تموز، 2020، صدور اي توجيه بالسماح بدفن بعض المتوفين بفيروس كورونا في المقبرة القديمة في وادي السلام بدلا من المخصصة لهم.

وقال الياسري في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "إدارة ال

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة التربية النيابية، رعد المكصوصي، السبت (25 تموز 2020)، أن عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية في العام المقبل مرهون بالموقف الوبائي وقرارات خلية الأزمة الحكومية.





وقال المكصوصي في حديث لـ (بغداد اليوم)،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير العمل يؤكد قرب إطلاق القروض للراغبين بافتتاح مشاريع صغيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير العمل يؤكد قرب إطلاق القروض للراغبين بافتتاح مشاريع صغيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).