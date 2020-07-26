العراق يهيمن على بطولة مصر للتايكواندو

2020/07/26 | 09:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيمن لاعبو المنتخب العراقي للتايكواندو، على اغلب المراكز الاولى في بطولة (البومسي اون لاين ٢٠٢٠) التي نظمها الاتحاد المصري للعبة.وذكر اتحاد التايكوندو في يان تلقته وكالة/ المعلومة/ أنه “رغم المشاركة الواسعة لابطال العرب في البطولة التي اقيمت بطريقة (اون لاين ) الا ان ليوث الرافدين استطاعوا تسجيل اسماءهم في قائمة الاوائل التي افتتحت بالبطلة …

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