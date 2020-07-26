2020/07/26 | 09:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد… رصد بعض مستخدمو هواتف “آيفون” الذكية وجود ثغرة في النسخة التجريبية من نظام تشغيل “آي أو إس 14″، والمتعلقة بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.وقالوا إنهم لاحظوا أن كاميرات هواتفهم تصبح في “قيد التشغيل” أثناء فتحهم لتطبيق “إنستغرام” وذلك دون رغبتهم، موضحين أنهم وقتها لا يلتقطون صورا أو يسجلون مقاطع مصورة.ورد متحدث باسم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف ثغرة بشأن خصوصية مستخدمي “آيفون” في نظام “آي او إس”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف ثغرة بشأن خصوصية مستخدمي “آيفون” في نظام “آي او إس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).