انطلاق عملية أمنية مشتركة شمال شرق ديالى لتعقب خلايا الإرهاب

2020/07/26 | 09:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، عن انطلاق عملية أمنية لتفتيش وتطهير شمال شرق ديالى في مناطق شمال خانقين الى حاوي العظيم شرق سامراء.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العملية تشارك بها قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الملحقة بها، الجيش العراقي٫ الشرطة الاتحادية ، الرد السريع , شرطة […]

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