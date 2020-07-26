العراق.. إنطلاق عملية أمنية لملاحقة الارهابيين في ديالى

2020/07/26 | 09:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الاحد، إنطلاق عملية امنية في محافظة ديالى من ثلاثة محاور، فيما اصدرت بيانا بشأن عمليات ابطال العراق/ ال...

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