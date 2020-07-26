الحشد الشعبي يحرق مضافة لداعش جنوب نهر الوند في ديالى

2020/07/26 | 09:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أحرقت قوة من اللواء 23 ضمن قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، الاحد، مضافة لداعش جنوب نهر الوند في ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 23 ضمن قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والتي تشارك بعمليات امنية في محافظة ديالى عثرت على مضافة جنوب نهر الوند وقامت […]

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