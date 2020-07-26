الكهرباء: إنجاز 80% من اعمال الربط الخليجي

2020/07/26 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، إنجاز 80 % من اعمال مشروع الربط (العراقي – الخليجي)، مشيرة الى تكليف احدى الشركات الايطالية بدراسة جدوى مشروع الربط مع السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريحات صحافية تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "موضوع الربط الكهربائي العراقي الخليجي، يضم جملة من الالتزامات على الجانبين، لا سيما ان المشروع يمتد لمسافة تقارب 300 كيلومتر، 80 كيلومترا منها داخل العراق، والباقي داخل اراضي الكويت".

وأضاف أن "العراق انجز 80 بالمئة من المشروع المتضمن مد خطين وبناء محطة ثانوية".

وأشار أن "الملاكات نجحت بانجاز خط (الفاو - ابو فلوس) القديم وبناء محطة الفاو الثانوية 400 كي في، وانجزت60 بالمئة من الخط الثاني (الفاو - ابو فلوس) الجديد".

وتابع العبادي أن "اعمال الربط الكهربائي من قبل الجانب الخليجي توقفت في المدة الماضية بسبب جائحة كورونا والاوضاع الاقتصادية وتدني اسعار النفط، إذ كان من المتوقع دخول 500 ميغا واط كمرحلة أولى لمحافظة البصرة من خلال المشروع في شهر تشرين الأول من العام الحالي".

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