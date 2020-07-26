ديالى.. 109 اصابة و3 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

2020/07/26 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الأحد، بتسجيل 109 إصابات بفيروس كورونا المستجد في ا...





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