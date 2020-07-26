تأكيد إصابة 35 من الكوريين العاملين في العراق بفيروس كورونا

2020/07/26 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة ذكر تقرير إخباري نشرته احدى وسائل الاعلام الكورية الجنوبية، اليوم الأحد أنه جرى أمس تأكيد 35 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد بين عمال كوريا الجنوبية الذين كانوا يعملون في مواقع التشييد في العراق، وعادوا إلى وطنهم أمس الأول الجمعة. وبحسب ما أوردته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، فقد عادت طائرتان عسكريتان إلى البلاد يوم الجمعة، وعلى متنهما 293 من عمال كوريا الجنوبية في العراق. وقالت السلطات الصحية الكورية أمس السبت إنه جرى تأكيد إصابة إجمالي 71 من بين العمال الـ293 عاملاً بالفيروس، حتى الساعة العاشرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي.وجاءت نتائج اختبارات كورونا سلبية لـ211 شخصاً، وتجري حالياً اختبارات لـ11 شخصاً متبقيين، مرة أخرى.وسيتم العمال المصابين إلى المؤسسات الطبية أو مراكز للعلاج، وسيخضع العمال أصحاب النتائج السلبية، للعزل الصحي في مرافق إقامة مؤقتة لمدة أسبوعين.يذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية تلزم جميع الأجانب الوافدين من بنجلاديش وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان والفلبين وأوزبكستان بتقديم شهادة تؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد، بشرطة ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها 48 ساعة قبل الوصول.



إلى الأراضي الكورية.ويخضع جميع الأجانب الوافدين من هذه الدول لاختبار كورونا مرة أخرى في غضون 3 أيام من دخولهم كوريا الجنوبية.وكانت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أظهرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 13 ألفا و979 حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح أمس السبت بتوقيت سول.وأظهرت البيانات أن الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا وصلت إلى 298 حالة.



وتعافي 12 ألفا و817 من مرض “كوفيد19-” الذي يسببه الفيروس.



وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد يوم 20 يناير الماضي.

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وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

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