الحشد الشعبي يعثر على مضافة لداعش في حاوي العظيم

2020/07/26 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي، الاحد، على مضافة لداعش في منطقة حاوي العظيم بديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 22 في الحشد الشعبي والتي تشارك بعمليات امنية في محافظة ديالى عثرت على مضافة لداعش في منطقة حاوي العظيم بالمحافظة”.وباشرت قوات من عمليات ديالى […]

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