نصيف تنفي تصريحات نسبت إليها حول مشروع الربط الكهربائي مع الخليج

2020/07/26 | 09:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت النائبة عالية نصيف، الأحد، بمواصلة كشف ملفات “الفساد” في وزارة الكهرباء، نافية تصريحات نسبت إليها حول مشروع الربط الكهربائي مع الخليج.ونفت نصيف في بيان “صحة المنشور الذي تداوله بعض (الذباب الالكتروني) والذي ينسبون فيه تصريحاً مزيفاً للنائبة نصيف بأن (ربط الكهرباء مع الخليج يعني خضوع العراق للسعودية)”، مبيناً أن “هذا الأسلوب الرخيص في …

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