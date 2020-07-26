2020/07/26 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي سومريون ..



سير وحكايات .



أطلقت مؤسسة بيدر في شهر آيار من هذا العام 2020 ، في التعاون مع مؤسسة أبن رشد ومعرض الكتاب العربي برنامجها الثقافي والفني والفكري على منصة تطبيق ( زووم ) .



ورغم قصر إنطلاقته في أستضافته لشخصيات مهمة في مجالاتها الأبداعية والفكرية وذو شأن في الأبداع والثقافة ، لكن الملاحظ وهذا الشيء المفرح هو كثرة متابعيه عبر ناصيات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مما ترك للمشرفين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سومريون ..سير وحكايات . - محمد السعدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سومريون ..سير وحكايات . - محمد السعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).