نصوص الأحد - فاروق سلوم

2020/07/26 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_سلوم *بابل*الهواء الذي سممه دخان الزمن الجائرارميه بحصاة الكلمة البيضاءابدد سواد بلبلة الفكر وزيف الكلاموانتم يامن توقدون النار في الخرابتسبقكم كفي لتطفيء اللهب وتبني برج احلامناوملاذنا الحر*يأس أخضر*اكونُ كمن يزرع العَدمْ،اعيش ألياس بصفته صليبَ آمالنا القادمةاليأس بصفته توأم الحلم ؛بصفته ابتكارا لطريق آخر سبقنا اليه النمل في سيرتهوقد غير مساره كثيرا من ح ......





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