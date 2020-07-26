2020/07/26 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_اسماعيل ايا صوفيا متحف في اسطنبول كان عبارة عن كنيسة ضخمة قبل احتلالها من قبل الامبراطور العثماني محمد الفاتح حيث كانت مقر للدولة البيزنطية / الروم الشرقية وكانت تمتد حتى حدود الامبراطورية لتصل الى اراضي الشام.هذا المتحف كان يقصده الكثير من الزوار السياح باعتباره أحد المعالم العالمية اضافة الى كل معالمها الكنسية فقط بعض اللوحات الدائرية لأسماء قادة الإسلام.لماذا بالذات هذا التوقيت من حكومة اردوگان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسجد ايا صوفيا - رشيد اسماعيل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسجد ايا صوفيا - رشيد اسماعيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).