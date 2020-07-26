2020/07/26 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقدم المئات من المتظاهرين في محافظة ذي قار، الأحد، على قطع الطرق الرئيسية المؤدية لقضاءي سوق الشيوخ وسيد دخيل.وقال مصدر مطلع لـ/المعلومة/، إن “متظاهرين قطعوا، صباح اليوم، الطرق الرئيسية المؤدية لقضائي سوق الشيوخ وسيد دخيل في ذي قار”.وأضاف المصدر، ان “محتجين اقتحموا البوابة الخارجية لمحطة كهرباء الناصرية الحرارية بسبب قلة تجهيز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقطعون الطرق الرئيسية المؤدية لسوق الشيوخ وسيد دخيل في ذي قار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يقطعون الطرق الرئيسية المؤدية لسوق الشيوخ وسيد دخيل في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).