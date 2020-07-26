2020/07/26 | 10:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم لجنة الصحة والبيئة النيابية لاستضافة وزير الصحة حسن التميمي خلال الأسبوع الحالي.

وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي إن استضافة وزير الصحة ستكون من أجل مناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالجانب الصحي، والنقص الحاصل في المستشفيات من مادة الأوكسجين والأوضاع العامة في دوائر الصحة.

واكد الغريباوي ان اللجنة ستناقش مع الوزير قرارات الحظر التي يمكن أن تتخذ من قبل اللجان المختصة في الحكومة أو البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة والبيئة النيابية تناقش قرارات الحظر وجهود محاربة كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة والبيئة النيابية تناقش قرارات الحظر وجهود محاربة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).