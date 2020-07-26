المالية النيابية: استضافة الوزير عبد الأمير علاوي الأسبوع الحالي لبحث أسباب تأخير الرواتب

2020/07/26 | 10:00 - المصدر: قناة التغيير

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قررت اللجنة المالية النيابية موعداً استضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، خلال الأسبوع الحالي لبحث أسباب تأخير توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم إرسال الموازنة

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار إنها تحاول فتح قنوات اتصال مع وزارة المالية، إلا أن الأخيرة غير جادة في التعاون، مشيرا إلى أن اللجنة قررت خلال الأسبوع الحالي استضافة وزير المالية ووكيل الوزارة ومدير عام دائرة المحاسبة في الوزارة ومن خلال الدائرة التلفزيونية لبحث ومناقشة أسباب تأخير توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم إرسال الموازنة وكذلك مناقشة رواتب المحاضرين المجانيين والعقود وملفات مالية أخرى معلقة.

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