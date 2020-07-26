الصين.. 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/07/26 | 10:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة سجلت السلطات الصينية الصحية 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبحسب السلطات الصحية، اليوم الأحد، تم تسجيل 68 شخصا من حاملي أعراض الفيروس، فضلا عن شفاء 19 شخصا وخروجهم من المستشفيات.ولفتت السلطات إلى أن من بين حالات الإصابة الـ46 الجديدة، هناك 35 حالة محلية، (22 حالة في منطقة شينجيانغ الايغورية ذاتية الحكم، 13 في مقاطعة لياونينغ)، في حين أن الـ11 حالة المتبقية هي من الحالات الواردة من الخارج.وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين منذ تفش 83830 حالة إصابة، وتم شفاء 78908 شخصا، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 4634.

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