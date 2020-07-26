2020/07/26 | 10:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تباشر بصيانة شارع مرور التاجي وكالة تقدم الاخبارية.

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