الحشد يعثر على كدس عتاد لداعش يحوي صواريخ كاتيوشا شمال شرق سامراء

2020/07/26 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثر قوة من الحشد الشعبي، الاحد ، على كدس عتاد لعناصر داعش يحوي صواريخ كاتيوشا في منطقة الميتة شمال شرق سامراء.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواءين 9 و22 للحشد الشعبي وبالاشتراك مع قوات سوات صلاح الدين عثرت على كدس عتاد لداعش يحوي 20 صاروخ كاتيوشا […]

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