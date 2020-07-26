القبض على مجرم نحر شرطيا في كركوك

2020/07/26 | 10:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوك أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك اليوم الاحد عن القاء القبض على مطلوب بتهمة قتل شرطي نحرا في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقته "كلكامش برس"، إن مفرزة من مقر مديرية مكافحة اجرام كركوك القت القبض على المتهم الهارب ( ف – أ - د ) الذي ارتكب جريمة قتل ونحر المجني عليه مفوض الشرطة ( بهجت انور محمد ).واضاف البيان انه تم تصديق اقواله قضائياً وأجري كشف الدلالة على محل الحادث من قبل قاضي التحقيق المختص وفق أحكام المادة (406 ق ع ) .وعثرت الشرطة في شهر آيار الماضي على جثة المفوض منحورا داخل عجلته الشخصية وذلك بعد يوم على اختطافه في مدينة كركوك.وبعد ايام من وقوع الجريمة القي القبض على امرأة متهمة بالضلوع في جريمة الشرطي "بهجت انور محمد" في محافظة كركوك.

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