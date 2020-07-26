2020/07/26 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الاحد، أسامة اسماعيل رئيسا جديدا لجامعة نينوى خلفا لمزاحم قاسم الخياط الذي أحيل على التقاعد.وأكد عبد الصاحب في بيام تلقت /المعلومة/، نسخة منه، على “ضرورة أن يستكمل أساتذة الجامعات المهام التي اضطلع بتنفيذها القيادات الجامعية السابقة وتعزيز الجانب المؤسسي وتكثيف خدمة المجتمع وتركيز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يكلف اسامة اسماعيل برئاسة جامعة نينوى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يكلف اسامة اسماعيل برئاسة جامعة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).